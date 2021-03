Campania, tagli alle indennità: venerdì 26 marzo sciopero dei medici del 118 (Di sabato 13 marzo 2021) medici del 118: 16 sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero per venerdì 26 marzo con presidio davanti alla sede della Regione Campania. 16 sigle sindacali hanno proclamato per venerdì 26 marzo uno sciopero dei medici del servizio di emergenza territoriale in Campania. La protesta prevede un presidio sotto la sede della Regione Campania in via Leggi su 2anews (Di sabato 13 marzo 2021)del 118: 16 sigle sindacali hanno proclamato unoper26con presidio davanti alla sede della Regione. 16 sigle sindacali hanno proclamato per26unodeidel servizio di emergenza territoriale in. La protesta prevede un presidio sotto la sede della Regionein via

OCardinal17 : @Tataxa6 La gestione sanitaria in Campania ed i tagli alla stessa sono stati fatti da De Luca, la lotta per i vacci… - dariocurcio5 : Tagli stipendi personale 118, disabili e docenti non vaccinabili. Il @MinisteroSalute interverrà sulle criticità de… - antoniodes85 : @AndreaOrlandosp Investire in salute voi che la salute l'avete distrutta con tagli e tagli e poltrone agli amici: vedi Campania - melania_ccc : RT @Informa_Press: In #Campania i #medici dovranno restituire parte dello #stipendio?? - visco_gaetano : RT @Informa_Press: In #Campania i #medici dovranno restituire parte dello #stipendio?? -