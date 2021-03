Campania | la zona rossa non frena i contagi | oggi altri 3mila infetti

(Di sabato 13 marzo 2021) Sfiorati iati nel bollettino del 13 marzo diramato dall’Unità di Crisi della. Sono infatti 2940 i nuovi positivi a fronte di poco più di 27mila tamponi. Un nuovo triste record in una settimana drammatica per la Regione, che ha fatto registrare un trend in costante crescita della curva epidemica., bollettino del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... prosegue Battiston, anche le prime tendenze che si osservano in, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Molise dopo il passaggio allaarancione e rossa. 'Sono dati che ...Passano in area rossa le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono ae Molise che ...Da lunedì 15 marzo quasi tutta Italia sarà in zona rossa o arancione ... Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise. Tutte le altre Regioni saranno arancioni. Per ...Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato nuove ordinanze che andranno in vigore a p ...