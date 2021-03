Campania, al via i vaccini per gli over 70: partono le prenotazioni. Link (Di sabato 13 marzo 2021) Prosegue a ritmi serrati la campagna vaccinale in Campania. Da oggi l’Unità di Crisi della Regione ha infatti aperto la piattaforma telematica anche per le vaccinazioni riservate ai cittadini over 70. Campania, aperte le vaccinazioni per gli over 70 Il Link al quale iscriversi è questo: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino. Sempre da oggi è possibile visionare e stampare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 13 marzo 2021) Prosegue a ritmi serrati la campagna vaccinale in. Da oggi l’Unità di Crisi della Regione ha infatti aperto la piattaforma telematica anche per le vaccinazioni riservate ai cittadini70., aperte le vaccinazioni per gli70 Ilal quale iscriversi è questo: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino. Sempre da oggi è possibile visionare e stampare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

