(Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi, Marco Valentini, ha partecipato ad un incontro on-con docenti edi alcune classi del liceo artistico disul tema delle iniziative contro le mafie nell’area metropolitana di. Si è parlato soprattutto dell’utilizzo dei beni confiscati alle organizzazioni criminali. Inoltre, è stato trattato il tema della devianza grave minorile e delle “baby gang”, sulle quali si è svolto un Forum in Prefettura il 19 febbraio scorso. Un tema quindi molto delicato che servirà a sensibilizzare glisu questa tematica agghiacciante. Una tematica, quella della, che fa paura a tutti ma che per questo deve essere affrontata e non temuta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Camorra: prefetto #Napoli incontra on-line gli studenti di #Rieti ** - carmelocarat : E che cacchio mafia Ndrangheta camorra hanno occupato tutto il paese draghi dichiari la guerra totale ma non faccia… -

Ultime Notizie dalla rete : Camorra prefetto

anteprima24.it

... che è servito anche a fare il punto dei primi interventi di rimozione di altarini didisposti dal. Due storie simili, quelle di Ugo e Luigi, per le quali c'è un'analisi differente ...L'opera è stata recentemente rimossa su disposizione deldi Napoli Marco Valentini. Ieri, intanto, è partita la rimozione delle opere (murales, scritte, 'altarini') selezionate in base alla ...Tempo di lettura: < 1 minuto. Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha partecipato ad un incontro on-line con docenti e studenti di alcune classi del liceo artistico di Rieti su ...Al momento ne sono stati individuati quaranta e sono disseminati in tutta la città. Saranno probabilmente rimossi, abbattuti, cancellati, per un motivo fin troppo evidente: sono simboli ...