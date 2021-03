Calciomercato | Lukaku | no al City; il Milan deve blindare Kessié; la Juventus sogna il ritorno di Pogba

(Di sabato 13 marzo 2021) Tante voci disulle big della A.sposa il progetto Inter, rifiutando Guardiola., pronti al rinnovo. Lapensa ancora a… Stagione alle fasi cruciali ma le voci disi susseguono in vista della sessione estiva. Inter,dice no alIn casa nerazzurra, come titola La Gazzetta dello Sport, Romeluconferma la sua fedeltà al progetto Inter. L’attaccante belga, infatti, è arrivato a rifiutare addirittura la corte di Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo ha inserito il classe ’93 nella short list diper farne il totem all’Etihad Stadium ma l’ex Manchester United è rimasto impassibile. Big Rom non ha intenzione di ...

... il belga ora pensa solo all'Inter Se a fine stagione sarà scudetto, oltre che di Antonio Conte, sarà lo scudetto di Romelu. Nessun giocatore dell'Inter è tanto determinante, per presenza, ...Ilè imprevedibile e soggetto a cambiamenti repentini, fulminei. Ma la lettura della Gazzetta dello Sport è decisamente condivisibile:- City non s ha da fare, almeno non adesso. ...Non solo Lukaku, anche Lautaro Martinez è deciso a restare a Milano. Come riportato da Tuttosport, l’intesa per il rinnovo di contratto del numero 10 è stata ormai raggiunta tra club ed entourage: il ...Per Romelu Lukaku “c’è solo l’Inter”. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante nerazzurro non ha alcuna intenzione di lasciare Milano e cedere ai corteggiamenti sul mercato del Manchest ...