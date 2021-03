Calciomercato Juventus | non solo Ronaldo | Dybala verso la cessione

(Di sabato 13 marzo 2021) Anche Paulopotrebbe lasciare laLa seconda eliminazione consecutiva agli ottavi di finale di Champions League è costata caro alla. Nell’ultima sessione diestiva i bianconeri avevano già iniziato a rivoluzionare la propria rosa e considerando l’andamento di questa stagione è molto probabile che tra qualche mese vedremo altre cessioni pesanti. Il tema del momento, infatti, riguarda proprio il possibile addio di Cristiano. Il portoghese è arrivato a Torino per cercare di portare la tanto attesa Champions League allache, nel corso degli anni, ha perso fin troppe finali. Avere un giocatore di questo calibro in squadra avrebbe sicuramente potuto cambiare completamente tutto ma, alla fine, le cose sono andate solamente ...

1 Secondo As se Cristiano Rolando decidesse di tornare la Real Madrid, lanon si opporrebbe. Si tratta solo di capire se Perez è pronto ad accontentare le richieste economiche del portoghese e del suo agente....in conferenza stampa presentando i temi della gara di Cagliari Operazione riscatto per la....it segue in tempo reale le dichiarazioni dell'allenatore bianconero: 'La squadra si ...“Dall’inizio stagione ha giocato sette partite da titolare su 50, lo abbiamo avuto pochissimo – ricorda il tecnico della Juventus – e non poter contare su un campione come lui ha ...Vogliamo dimostrare di essere la Juventus e lottare per il campionato fino alla fine. Dai momenti di grande tristezza bisogna ritrovare il meglio e ripartire sin da domani".