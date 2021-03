Calcio | Serie A | Sassuolo-Verona 3-2**

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 marzo 2021) Reggio Emilia, 13 mar. (Adnkronos) - Ilsi impone 3-2 sulnell'anticipo della 27esima giornata diA. Gara intensa dai molti ribaltamenti di fronte che ha visto la formazione di De Zerbi passare in vantaggio con un bel gol di Locatelli al 4'. Pareggio della squadra di Juric alla fine del primo tempo, al 43' con Lazovic. Nella ripresa al 51' ancora neroverdi in vantaggio con Djuricic e al 79' nuovo pari per gli scaligeri con Dimarco. Il go vittoria arriva poco dopo, all'81' con la rete di Traore. Nel finale di gara espulso Juric per proteste. Con questo successo ilsale a 39 punti scavalcaldo ilfermo a 38.