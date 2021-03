Calcio: Russia, Zenit offre vaccino gratis per i tifosi che comprano biglietto per lo stadio (Di sabato 13 marzo 2021) Sanpietroburgo, 13 mar. (Adnkronos) - Lo Zenit San Pietroburgo offre il vaccino contro il covid gratis ai tifosi che compreranno un biglietto per la prossima partita. In Russia, infatti, è già possibile andare allo stadio, con gli impianti aperti ai tifosi vaccinati. Quindi il club di proprietà di Gazprom ha deciso di venire incontro alle esigenze dei propri fan e tutti coloro i quali compreranno un biglietto, contribuendo così anche ad accelerare la campagna vaccinale sul territorio russo: “Il vaccino Sputnik V sarà disponibile per tutti i presenti al match al di sopra dei 18 anni. Per favore portate con voi il passaporto e la tessera sanitaria, vi verrà richiesto di essere visitati da un medico per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Sanpietroburgo, 13 mar. (Adnkronos) - LoSan Pietroburgoilcontro il covidaiche compreranno unper la prossima partita. In, infatti, è già possibile andare allo, con gli impianti aperti aivaccinati. Quindi il club di proprietà di Gazprom ha deciso di venire incontro alle esigenze dei propri fan e tutti coloro i quali compreranno un, contribuendo così anche ad accelerare la campagna vaccinale sul territorio russo: “IlSputnik V sarà disponibile per tutti i presenti al match al di sopra dei 18 anni. Per favore portate con voi il passaporto e la tessera sanitaria, vi verrà richiesto di essere visitati da un medico per ...

