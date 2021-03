Calcio femminile | Roma vittoriosa contro la Juventus nell’andata della semifinale di Coppa Italia 2021

Leggi su oasport

(Di sabato 13 marzo 2021) Un esito un po’ a sorpresa è arrivato dal rettangolo verde del “Tre Fontane”. La, infatti, ha battuto 2-1 ladidi. Le giallorosse, grazie alle realizzazioni di Annamaria Serturini al 2? efrancese Lindsey Thomas all’88’ hanno piegato la resistenza delle campionessa d’, che avevano pareggiato con la svedese Lina Hurtig al 49?. Un successo significativo per la compagine di Betty Bavagnoli che in vista del ritorno (semifinali fissate nel weekend del 24-25 aprile) vorrà giocarsi le proprie carte per conquistare la Finale. LA CRONACA – Bastano appena 2? allaper andare in ...