Cagliari Juventus | chi gioca? Da Chiellini e Dybala | il punto sugli infortunati

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 13 marzo 2021)– Ladopo la grande delusione in Champions League, torna a concentrarsi sulla Serie A. Dopo poco più di metà stagione, gli obiettivi per Andrea Pirlo ed i suoi, sono chiari, rimontare in campionato e vincere la Coppa Italia. Son ben 10 i punti di distacco dall’Inter di Conte e con una rosa spesso soggetta ad infortuni, il tecnico bianconero deve stringere i denti. Domani alle 18.00 in Sardegna i bianconeri avranno ancora diverse assenze da fronteggiare., come stanno gliDEMIRAL – Rientrerà a fine mese dopo la sosta. Infatti è alle prese con una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Leggi anche: Ronaldo, arriva la conferma: “Può tornare al Real Madrid” ARTHUR – La ...