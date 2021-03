Cagliari-Juventus 14 marzo ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 13 marzo 2021) La vittoria in rimonta contro la Lazio ha probabilmente blindato almeno il quarto posto per la Juve visto che ora i biancocelesti sono distanti nove punti con una partita in più, ma ai bianconeri ora è richiesta una reazione dopo l’ennesima delusione in Champions League le cui conseguenze potrebbero essere molteplici. Ildi Semplici InfoBetting: Scommesse Sportive e

...CLASSIFICA SERIE A Inter 62 Milan 5652 Atalanta 49 Roma 50 Napoli 47 Lazio 46 Verona 38 Sassuolo 36 Sampdoria, Udinese 32 Bologna 28 Genoa 27 Fiorentina, Spezia, Benevento 2622 ...DIRETTAPRIMAVERA: STORICO Impazienti di dare la parola al campo per la diretta diprimavera , ci pare comunque importante ora andare a controllare anche lo storico che ...Giga Riva, storico giocatore del Cagliari, ha rilasciato un’intervista a La Nuova Sardegna parlando del suo passato con la maglia rossoblù e del no ad Agnelli rifiutando la Juventus e rimanendo fedele ...Alle 11 al Centro Sportivo di Assemini la squadra di Agostini, che torna in panchina dopo la squalifica affronta i bianconeri Nuovo impegno in campionato per il Cagliari ... 11 al Centro Sportivo di ...