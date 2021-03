Burrasca di vento in arrivo, esalterà il brusco ritorno all’inverno (Di sabato 13 marzo 2021) Cambia il tempo sull’Italia, con l’arretramento ad ovest dell’anticiclone che tende nel contempo a sbilanciarsi verso nord. I massimi di pressione si posizioneranno sul Regno Unito, lasciando il via libera alla discesa di correnti fredde sul bordo destro dell’anticiclone, in direzione del Mediterraneo. Le mareggiate saranno protagoniste nei prossimi giorniL’impatto dell’aria fredda sui mari italiani determinerà la formazione di una depressione secondaria, che poi si posizionerà fra la nostra Penisola e i Balcani. Il notevole gradiente barico, rispetto all’anticiclone sull’Ovest Europa, favorirà un deciso rinforzo del vento. Nella giornata di domenica la ventilazione rinforzerà in modo significativo, al seguito del transito di una veloce perturbazione. Il maestrale irromperà sui bacini occidentali, in particolare tra il Tirreno Centrale e la Sardegna con raffiche in ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 13 marzo 2021) Cambia il tempo sull’Italia, con l’arretramento ad ovest dell’anticiclone che tende nel contempo a sbilanciarsi verso nord. I massimi di pressione si posizioneranno sul Regno Unito, lasciando il via libera alla discesa di correnti fredde sul bordo destro dell’anticiclone, in direzione del Mediterraneo. Le mareggiate saranno protagoniste nei prossimi giorniL’impatto dell’aria fredda sui mari italiani determinerà la formazione di una depressione secondaria, che poi si posizionerà fra la nostra Penisola e i Balcani. Il notevole gradiente barico, rispetto all’anticiclone sull’Ovest Europa, favorirà un deciso rinforzo del. Nella giornata di domenica la ventilazione rinforzerà in modo significativo, al seguito del transito di una veloce perturbazione. Il maestrale irromperà sui bacini occidentali, in particolare tra il Tirreno Centrale e la Sardegna con raffiche in ...

Advertising

lanuovariviera : Allerta meteo per il vento, nuovo bollettino della protezione civile. 'Vento teso fino a burrasca' - MeteoMignanego : ?? VERDE - NESSUNA ALLERTA ?????? Mareggiata e vento di burrasca da Nord - giorgiom_ : RT @iOStendo_app: Giornata di cielo spesso nuvoloso, con vento di burrasca in agguato dal pomeriggio. - - meteo_genova : Domenica 14/03 vento forte fino a burrasca e mareggiate. - ARPALiguria : #rischio #meteo #liguria Vigilanza per Sab: vento forte da SW su A, mareggiate di libeccio su C, localmente agitato… -

Ultime Notizie dalla rete : Burrasca vento Maltempo: E - R, si protrae allerta per forte vento su alture Si protrae fino alla mezzanotte di domani l'allerta per forte vento sulle alture emiliano - romagnole. L'Arpae e la Protezione Civile regionale hanno disposto un'... Sono previsti venti fino a Burrasca ...

Allerta arancione per il forte vento nella montagna Parmense. Si protrae fino alla mezzanotte di domani l'allerta per forte vento sulle alture emiliano - romagnole . L'Arpae e la Protezione Civile regionale hanno disposto un'... Sono previsti venti fino a Burrasca ...

Burrasca di vento in arrivo, esalterà il brusco ritorno all’inverno Meteo Giornale Burrasca di vento in arrivo, esalterà il brusco ritorno all’inverno Cambia il tempo sull’Italia, con l’arretramento ad ovest dell’anticiclone che tende nel contempo a sbilanciarsi verso nord. I massimi di pressione si posizioneranno sul Regno Unito, lasciando il via l ...

Allerta meteo per vento forte in collina Nella giornata di domani, viene spiegato, una «ventilazione sostenuta da sud-ovest continuerà ad interessare i rilievi appenninici di montagna e di collina. Sono previsti venti fino a Burrasca Forte c ...

Si protrae fino alla mezzanotte di domani l'allerta per fortesulle alture emiliano - romagnole. L'Arpae e la Protezione Civile regionale hanno disposto un'... Sono previsti venti fino a...Si protrae fino alla mezzanotte di domani l'allerta per fortesulle alture emiliano - romagnole . L'Arpae e la Protezione Civile regionale hanno disposto un'... Sono previsti venti fino a...Cambia il tempo sull’Italia, con l’arretramento ad ovest dell’anticiclone che tende nel contempo a sbilanciarsi verso nord. I massimi di pressione si posizioneranno sul Regno Unito, lasciando il via l ...Nella giornata di domani, viene spiegato, una «ventilazione sostenuta da sud-ovest continuerà ad interessare i rilievi appenninici di montagna e di collina. Sono previsti venti fino a Burrasca Forte c ...