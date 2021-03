Bundesliga | Schalke 04 smentisce ritorno di Rangnick

Advertising

infobetting : Wolfsburg-Schalke 04 (sabato 13 marzo, ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, - sportface2016 : #Germania, lo #Schalke smentisce il ritorno di Ralf #Rangnick - InfobettingOdds : RT @infobetting: Wolfsburg-Schalke 04 (sabato 13 marzo, ore 15:30): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Wolfsburg-Schalke 04 (sabato 13 marzo, ore 15:30): formazioni, quote, pronostici - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: L'errore di #Ronaldo con il #Porto inguaia anche lo #Schalke. Ecco perché... -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga Schalke

News Sportive

...dovuto girare alloper l'affare McKennie. Non un danno di poco conto per un club come quello tedesco che, oltre a essere in grave difficoltà tecnica (ultimo in classifica in) è ...Il quadro della 25/ma giornata ( RISULTATI E CLASSIFICA ) Augusta - Mönchengladbach ore 20:30 Werder Brema - Bayern Monaco sabato ore 15:30 Wolfsburg -Magonza - Friburgo Union Berlin - ...Lo Schalke 04 smentisce il ritorno di Ralf Rangnick. È la stessa società di Gelsenkirchen ad allontanare le voci sul ritorno del Professor con il ruolo di direttore sportivo con ...Torna in campo oggi la 25ª giornata della Bundesliga con Bayern e Wolfsburg che vogliono sfruttare il big match tra Lipsia ed Eintracht.