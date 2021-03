Bundesliga | il Bayern allunga in attesa del Lipsia | 3-1 sul campo del Werder Brema

(Di sabato 13 marzo 2021) Si sono concluse da pochi minuti le gare del pomeriggio valide per la 25a giornata di. Non si ferma ilMonaco: gli uomini di Flick si sono imposti per 3-1 suldel. Pokerissimo del Wolfsburg allo Schalke, 5-0, vincono anche Union Berlino contro il Colonia e Mainz contro il Friburgo. I bavaresi sono a +5 sul, ma la squadra di Nagelsmann giocherà domani.Monaco 1-3 (22? Goretzka, 35? Gnabry, 67? Lewandowski, 86? Fullkrug) Mainz-Friburgo 1-0 (84? Quaison) Union Berlino-Colonia 2-1 (45+2? Duda, 48? Kruse, 67? Trimmel) Wolfsburg-Schalke 5-0 (32? aut. Mustafi, 51? Weghorst, 58? Baku, 64? Brekalo, 79? Philipp) Foto: sito UEFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

tuttosport : #Bundesliga, il #Bayern vince e mette nel mirino la #Lazio. Manita #Wolfsburg ?? - Fprime86 : RT @CorSport: #Bundesliga, il #Bayern vince: ora il ritorno con la #Lazio. Super #Wolfsburg ?? - CorSport : #Bundesliga, il #Bayern vince: ora il ritorno con la #Lazio. Super #Wolfsburg ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: BUNDESLIGA - Il Bayern Monaco cala il tris contro il Werder Brema, ora la Lazio - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #Bundesliga: il #Bayern vince a Brema e allunga sul Lipsia -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga Bayern

Ilcontinua ad attaccare e al 34' Gnabry colpisce il palo, ma al 35' arriva il 2 - 0: Müller si appoggia in area sull'ex Arsenal che insacca facilmente.Monaco a tutta nella 25/a giornata della. I campioni d'Europa e del mondo per club in carica, che erano impegnati nel Weserstadion di Brema contro il Werder, si sono imposti per 3 - ...Il pomeriggio di Bundesliga è ricco di gol, forniti soprattutto dal Bayern e il Wolfsburg. Conquistano tre punti anche l'Union e il Magonza.Il Bayern Monaco vince sul campo del Werder Brema per 3-1. Gli uomini di Flick offrono una prova convincente, chiudendo la gara già nel primo tempo con i gol di Goretzka (22') e Gnabry (35'). Nella ri ...