Brasile – Arrestato latitante Iacozza del clan Zizzo di Latina (Di sabato 13 marzo 2021) L'uomo, coinvolto nell'operazione San Magno e considerato un pusher di altissimo spessore criminale, era scomparso da Fondi nel 2017". E' finita nei giorni scorsi in Brasile la latitanza che durava da quattro anni di Massimo Iacozza,, 43 anni, di Fondi con precedenti per reati in materia di armi e stupefacenti, conosciuto negli ambienti criminali con il soprannome di Varenne per la sua

Aprilia_News : Deve scontare 9 anni di carcere per #droga ma era latitante in Brasile, arrestato 43enne - HernaniSouza : Il giornalista Oswaldo Eustaquio arrestato illegalmente per aver espresso la sua opinione, anche se tutelato dalla… - HernaniSouza : Il deputato federale Daniel Silveira arrestato illegalmente per aver espresso la sua opinione, addirittura tutelato… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Spaccio di droga, ricercato da 4 anni arrestato in Brasile - Missgemmaparis : RT @GazzettinoGolfo: #Arresto #PoliziaDiStato - Arrestato in Brasile, latitante della Provincia di Latina - -