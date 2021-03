Bonus baby sitter e congedo parentale, dal governo risorse per 290 milioni: tutte le novità (Di sabato 13 marzo 2021) Bonus baby sitter e congedo parentale, tutte le novità. «Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, abbiamo deciso, già nel decreto legge di oggi, di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didattica a distanza o in quarantena. Per chi svolge attività che non consentono lo smart working, sarà riconosciuto l’accesso ai congedi parentali straordinari o al contributo baby-sitting… Chissà perché dobbiamo sempre usare tutte queste parole inglesi… Questo…». Così il presidente del consiglio Mario Draghi, nel corso del suo intervento al centro vaccinale di Fiumicino. E il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’anticipo dei congedi parentali, tenendo conto delle nuove chiusure delle scuole e dell’aumento delle ... Leggi su urbanpost (Di sabato 13 marzo 2021)le. «Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, abbiamo deciso, già nel decreto legge di oggi, di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didattica a distanza o in quarantena. Per chi svolge attività che non consentono lo smart working, sarà riconosciuto l’accesso ai congedi parentali straordinari o al contributo-sitting… Chissà perché dobbiamo sempre usarequeste parole inglesi… Questo…». Così il presidente del consiglio Mario Draghi, nel corso del suo intervento al centro vaccinale di Fiumicino. E il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’anticipo dei congedi parentali, tenendo conto delle nuove chiusure delle scuole e dell’aumento delle ...

