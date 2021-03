Bonus Baby Sitter: come funziona, come richiederlo, importo e scadenza. Le novità del decreto Covid (Di sabato 13 marzo 2021) Il Consiglio dei Ministri che si è riunito ieri ha approvato il Bonus Baby Sitter per i genitori con i figli alle prese con la didattica a distanza. Un Bonus, che come ha dichiarato la ministra per la famiglia Elena Bonetti, ha delle novità ed è rivolto ai lavoratori autonomi (e non solo). Leggi anche: Bonus Inps 1.200 euro: cos’è, a chi spetta, come averlo, quando arriva il pagamento Bonus Baby Sitter: come funziona, come richiederlo 290 milioni di euro: questa la copertura per il Bonus Baby Sitter approvato dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 marzo 2021) Il Consiglio dei Ministri che si è riunito ieri ha approvato ilper i genitori con i figli alle prese con la didattica a distanza. Un, cheha dichiarato la ministra per la famiglia Elena Bonetti, ha delleed è rivolto ai lavoratori autonomi (e non solo). Leggi anche:Inps 1.200 euro: cos’è, a chi spetta,averlo, quando arriva il pagamento290 milioni di euro: questa la copertura per ilapprovato dal ...

