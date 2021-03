Bolzano Maggiore impegno per valorizzare le professioni socio-sanitarie

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 14 marzo 2021) Su invito dell’assessora alle politiche sociali, Waltrud Deeg, si è svolto un incontro online, incentrato sullo sviluppo dei profili professionali nel settore dei servizi sociali e-sanitari, al quale hanno preso parte rappresentanti dei sociale, della sanità e della formazione. Il confronto è nato dall’esigenza di superare le attuali difficoltà esistenti nella ricerca ed assunzione stabile di operatori qualificati per le figure professionali di assistenti sanitari, infermieri e assistenti sociali. “La disponibilità e la formazione di personale qualificato rappresentano le sfide centrali per il settore-sanitario. Vogliamo affrontare assieme questa problematica per dare una risposta concreta al cambiamento demografico già oggi in atto ed all’imminente ondata di pensionamenti” ha sottolineato l’assessora competente, Waltraud Deeg. In ...