Bologna | il figlio dell’assessore irrompe nel Consiglio online Il video è esilarante

«La televisione, assessore, non vedo altre soluzioni», è stato il suggerimento della consigliera Pd Luisa Guidone. In discussione al Consiglio comunale di Bologna, che si teneva online, c'era uno di quegli argomenti che interessano direttamente, e molto, i cittadini: la Tari. Ma l'assessore al Bilancio di Bologna, Davide Conte, non ha potuto terminare la sua relazione, vittima di insistenti incursioni del figlio piccolo. Rimbalzate in diretta nelle case dei divertiti colleghi del papà. «Scusate, è lo smart working» La scena, ripresa nella registrazione della seduta, è esilarante. Conte stava arrivando al clou della sua relazione, avvertendo, con tanto di dito alzato, che «noi abbiamo fatto l'impossibile con la Tari». Non sapremo mai, però, come l'esponente della giunta Merola volesse ...

