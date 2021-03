Bollettino Coronavirus di Sabato 13 Marzo 2021, rapporto positivi/tamponi al 6,98% (Di sabato 13 marzo 2021) In data 13 Marzo l’incremento nazionale dei casi è +0,82% (ieri +0,85%) con 3.201.838 contagiati totali, 2.579.896 dimissioni/guarigioni (+14.970) e 101.881 deceduti (+380); 520.061 infezioni in corso (+10.744). Ricoverati con sintomi +497 (24.153); terapie intensive +68 (2.982) con 270 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 372.944 tamponi totali (ieri 369.636) di cui 203.131 molecolari (ieri 201.149) e 169.813 test rapidi (ieri 168.487) con 123.913 casi testati (ieri 118.066); 26.062 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 6,98% (ieri 7,25% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 21,03% (ieri 22,71%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.809; Emilia Romagna 2.950; Campania 2.940; Veneto 2.682; Piemonte 2.159; ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021) In data 13l’incremento nazionale dei casi è +0,82% (ieri +0,85%) con 3.201.838 contagiati totali, 2.579.896 dimissioni/guarigioni (+14.970) e 101.881 deceduti (+380); 520.061 infezioni in corso (+10.744). Ricoverati con sintomi +497 (24.153); terapie intensive +68 (2.982) con 270 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 372.944totali (ieri 369.636) di cui 203.131 molecolari (ieri 201.149) e 169.813 test rapidi (ieri 168.487) con 123.913 casi testati (ieri 118.066); 26.062(target 4.311);totali 6,98% (ieri 7,25% – target 2%);/casi testati 21,03% (ieri 22,71%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.809; Emilia Romagna 2.950; Campania 2.940; Veneto 2.682; Piemonte 2.159; ...

