Bollettino Campania 13 marzo 2021 | circa 3mila positivi | 23 i decessi

(Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ del 10,7% il rapporto tra numero die tamponi effettuati nella giornata odierna in. Nel dettaglio, sui 27263 analizzati, ne sono risultati2940. Di questi, 693 riguardano persone con sintomi, i restanti no. Comunicati anche 23, 20 nelle ultime 48 ore e tre precedentemente. I guariti sono 1689. Questo ildi oggi:del giorno: 2.940 (di cui 390 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.857 Sintomatici: 693 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai solial tampone molecolare Tamponi del giorno: 27.263 (di cui 4.516 antigenici) Totale: 301.173 (di cui 10.383 antigenici) Totale tamponi: 3.228.749 (di cui ...

Il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania registra oggi 2.940 positivi su 27.263 tamponi effettuati. In percentuale, significa che è positivo il 10,78% dei test. Di tutti questi nuovi c ...
Aumentano i positivi ma cala la curva dei contagi da Coronavirus in Campania dopo il rally di ieri: oggi il virus fa registrare 2.940 positivi su 27.263 ...