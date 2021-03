Advertising

MediasetTgcom24 : Bolivia, inchiesta su colpo di Stato: ricercata ex presidente Anez #bolivia -

Ultime Notizie dalla rete : Bolivia inchiesta

TGCOM

La polizia boliviana sta cercando di localizzare la ex presidente ad interim Jeanine Anez: la donna è destinataria di un ordine di arresto della Procura generale, che ha istruito un processo ...... come nel caso delladi Evo Morales o del Nicaragua di Daniel Ortega. Mossa utile per ... Il caso più clamoroso degli ultimi anni è stata l''Lava Jato' condotta in Brasile dal giudice ...La polizia boliviana sta cercando di localizzare la ex presidente ad interim Jeanine Anez: la donna è destinataria di un ordine di arresto della Procura generale, che ha istruito un processo riguardan ...Stabilire una data per vietare la vendita in Europa di auto a benzina o gasolio al fine di ridurre le emissioni di gas serra generate dai trasporti: è l’istanza di 9 Paesi membri dell’UE (capitanati d ...