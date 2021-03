Biathlon, Tiril Eckhoff è la nuova regina della Coppa del Mondo! Vittoria nell’inseguimento e sfera di cristallo, Wierer quinta (Di sabato 13 marzo 2021) In una Vyso?ina Arena di Nové M?sto na Morav? che ha acceso i riflettori per far fronte al calare della notte, tutte le luci sono rimaste puntate su Tiril Eckhoff, capace anche oggi di imporsi nell’inseguimento femminile della decima tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di Biathlon. La norvegese domina in maniera totale la 10km odierna con un solo errore al tiro e chiude definitivamente i conti per la sfera di cristallo, laureandosi la nuova campionessa con pienissimo merito. Si tratta inoltre della sesta Vittoria consecutiva nel format, a testimoniare il dominio assoluto anche in questo contesto oltre che in quello della sprint. Seconda posizione per ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) In una Vyso?ina Arena di Nové M?sto na Morav? che ha acceso i riflettori per far fronte al calarenotte, tutte le luci sono rimaste puntate su, capace anche oggi di imporsifemminiledecima tappadel Mondo 2020-2021 di. La norvegese domina in maniera totale la 10km odierna con un solo errore al tiro e chiude definitivamente i conti per ladi, laureandosi lacampionessa con pienissimo merito. Si tratta inoltresestaconsecutiva nel format, a testimoniare il dominio assoluto anche in questo contesto oltre che in quellosprint. Seconda posizione per ...

