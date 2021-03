Biathlon, inseguimento maschile Nove Mesto 2 2021: vince Maillet su Boe, 5° Hofer (Di sabato 13 marzo 2021) Fillon Maillet ha vinto il secondo inseguimento maschile di Nove Mesto, in Repubblica Ceca, valevole per la Coppa del Mondo di Biathlon. Il francese ha chiuso i 12.5 km di gara in 28’46”07, precedendo di 8 secondi il norvegese Johannes Boe e di 14 secondi il connazionale Emilien Jacquelin. Già dal podio l’altro norvegese Laegreid, davanti al nostro Lukas Hofer (quinto a 23” di ritardo). SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Fillonha vinto il secondodi, in Repubblica Ceca, valevole per la Coppa del Mondo di. Il francese ha chiuso i 12.5 km di gara in 28’46”07, precedendo di 8 secondi il norvegese Johannes Boe e di 14 secondi il connazionale Emilien Jacquelin. Già dal podio l’altro norvegese Laegreid, davanti al nostro Lukas(quinto a 23” di ritardo). SportFace.

