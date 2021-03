Biathlon, Coppa del Mondo femminile 2020/2021: classifica aggiornata dopo inseguimento Nove Mesto 2 (Di sabato 13 marzo 2021) La classifica di Coppa del Mondo di Biathlon femminile aggiornata dopo il secondo inseguimento a Nove Mesto. A vincere è ancora Tiril Eckhoff, che incrementa il vantaggio sulla connazionale Roeiseland. Dorothea Wierer resta quinta a quota 767 punti, mentre Lisa Vittozzi scende in 18^ non avendo collezionato punti. Di seguito la classifica aggiornata: classifica GENERALE Coppa DEL Mondo femminile 2020/2021 1. Tiril Eckhoff (NOR) 1043 punti 2. Marte Olsbu Roeiseland (NOR) 903 3. Hanna Oeberg (SWE) 824 4. Franziska Preuss (GER) 7955. Dorothea Wierer (ITA) 767 6. Lisa Theresa Hauser (AUT) ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Ladideldiil secondo. A vincere è ancora Tiril Eckhoff, che incrementa il vantaggio sulla connazionale Roeiseland. Dorothea Wierer resta quinta a quota 767 punti, mentre Lisa Vittozzi scende in 18^ non avendo collezionato punti. Di seguito laGENERALEDEL1. Tiril Eckhoff (NOR) 1043 punti 2. Marte Olsbu Roeiseland (NOR) 903 3. Hanna Oeberg (SWE) 824 4. Franziska Preuss (GER) 7955. Dorothea Wierer (ITA) 767 6. Lisa Theresa Hauser (AUT) ...

