Benevento | Foggia | «Punti pesanti | scontro salvezza con la Fiorentina»

(Di sabato 13 marzo 2021) Pasqualeha parlato prima diPasquale, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la. «Dopo il girone di andata, fare qualche punto in meno è preventivabile. Giocare contro laè sempre pericoloso, è una squadra che ha una storia importante alle spalle. Ovvio che in queste condizioni si parla di unodove ipesano». Leggi su Calcionews24.com

Pasquale, direttore sportivo del, ha fatto il punto della situazione in casa giallorossa ai microfoni di Radio Bruno ...
Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Fiorentina. «Dopo il girone di andata, fare qualche punto in meno è preventivabile ...
E anche il direttore sportivo Foggia ha voluto avvertire la Fiorentina ... In più Vlahovic ha già dimostrato di saper sognare nelle sfide salvezza, sabato a Benevento sarà il turno di provarci di ...