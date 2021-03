Benevento-Fiorentina | Vlahovic show | tripletta del serbo | che gol per lo 0-3 VIDEO

(Di sabato 13 marzo 2021) E’ unda Pallone d’Oro quello di scena al Vigorito. Non contento della doppietta, l’attaccantesegna il gol dello 0-3 contro ile di fatto regala la vittoria alla. Ma è meraviglioso questo terzo gol del nativo di Belgrado, che dopo aver fatto fuori Glik calcia a giro da fuori area freddando anche Montipò. 0-3 a fine primo tempo e Inzaghi gelato, in alto il. SportFace.

0 - 2 LIVE 8' e 26' Vlahovic(4 - 3 - 2 - 1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Gaich. All. F. Inzagh i ...Serie A: in campo0 - 2 DIRETTA 27' GOL!0 - 2! Rete di Vlahovic. Traversone di Eysseric, Montipò salva su Caceres ma non può nulla su Vlahovic che insacca da posizione ...Il difensore polacco, ex del Torino, salterà la sentitissima trasferta contro la Juventus causa squalifica. Fatale il giallo in Benevento-Fiorentina.Kamil Glik è stato ammonito nel primo tempo di Benevento-Fiorentina ed era diffidato. Fallo evitabile e giallo molto ingenuo rimediato dall’esperto difensore polacco, che a causa di questo cartellino ...