Benevento-Fiorentina, Vlahovic: "Sensazione unica, dedico la tripletta alla mia famiglia. Ribery? Incredibile!" (Di sabato 13 marzo 2021) Le parole del centravanti viola, Dusan Vlahovic.A margine del successo esterno della formazione allenata da Cesare Prandelli, l'attaccante della viola, Dusan Vlahovic, autore di una tripletta nel match contro il Benevento, ha parlato ai microfoni del format "Sky Sport" dopo il triplice fischio della gara del "Vigorito". Di seguito le parole del numero 9 gigliato."La Sensazione che sto vivendo è incredibile, ma la cosa più importante è aver vinto e fatto tre punti. Sono molto felice per la tripletta, la dedico alla mia famiglia. Dovevamo vincere per forza, eravamo consapevoli di cosa dovevamo fare e nello spogliatoio ci siamo detti tra di noi che fosse importante scendere in campo come se fosse l'ultima partita".

acffiorentina : ? | 90’+3 Triplice fischio di Giacomelli, al Vigorito finisce 1-4 per i viola Benevento ?? Fiorentina 1??-4??… - Agenzia_Ansa : Fiorentina batte Benevento 4-1 in un anticipo della 27/a giornata di serie A. Protagonista del match Vlahovic, auto… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Benevento 0-3 Fiorentina #SSFootballl - calciomercatoit : #BeneventoFiorentina, #Foggia parla al posto di #Inzaghi: 'Non rischia, ma dobbiamo parlarci tutti da uomini e usci… - elisitapons : RT @DiMarzio: L'annuncio del ds del #Benevento Pasquale #Foggia dopo la sconfitta contro la #Fiorentina -