Benevento-Fiorentina, le probabili formazioni del match (Di sabato 13 marzo 2021) Scontro salvezza al Vigorito: Inzaghi torna al 4-2-3-1, la Fiorentina recupera Ribery Benevento-Fiorentina è l'anticipo delle 18 del sabato di Serie A. Al Vigorito andrà in scena un vero è proprio scontro salvezza. Le due formazioni infatti sono appaiate entrambe a 26 punti in classifica e il match di stasera potrebbe risultare decisivo nella corsa per rimanere nella massima serie. QUI Benevento – Inzaghi dopo l'esperimento della scorsa settimana potrebbe tornare al 4-2-3-1. Montipò in porta e difesa composta da Improta, Tuia, Glik e Barba. In mediana squalificato Dabo, ma ritornerà Schiattarella dopo l'esclusione per motivi disciplinari, con lui giocheranno Hetemaj e Viola, con Ionita sulla trequarti insieme a Caprari. In attaccco Gaich è leggermente favorito su ...

