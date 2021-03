Benevento - Fiorentina 0 - 3 all'intervallo. Tripletta di Vlahovic/ LIVE (Di sabato 13 marzo 2021) Show di Ribéry , palla a Eysseric e cross al centro, Vlahovic insacca: all'8' i viola passano in vantaggio , grazie a un avvio molto aggressivo. I viola insistono e al 13' su cross di Venuti, ... Leggi su lanazione (Di sabato 13 marzo 2021) Show di Ribéry , palla a Eysseric e cross al centro,insacca: all'8' i viola passano in vantaggio , grazie a un avvio molto aggressivo. I viola insistono e al 13' su cross di Venuti, ...

Advertising

SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Benevento 0-3 Fiorentina #SSFootballl - ebenesport : News - Benevento vs Fiorentina LIVE avec Gianluca Lapadula pour la date 27 de Serie A - - savageimperator : RT @_enz29: Il Benevento sta prendendo a pallonate la Fiorentina - _Simo95_ : Fiorentina squadra imbarazzante non ho visto il primo tempo e il Benevento sta dominando come cazzo fa a stare in vantaggio? - rep_firenze : Diretta Benevento-Fiorentina 0-3: tripletta di Vlahovic [di Federico Sala] [aggiornamento delle 18:47] -