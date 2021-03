Benevento - Fiorentina 0 - 1 | Martinez quarta si divora il raddoppio LIVE

Advertising

DJPAPAH : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – HT: Benevento 0-3 Fiorentina #SSFootballl - gilnar76 : Squalifica Glik: ammonizione ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - SuperSportTV : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – HT: Benevento 0-3 Fiorentina #SSFootballl - SilvestriP : Calcio: Russia, #Zenit offre #vaccino gratis per tifosi che comprano biglietto per stadio - sportface2016 : #BeneventoFiorentina, #Vlahovic fa tripletta: il video -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Fiorentina

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle...0 - 2 LIVE 8' e 26' Vlahovic(4 - 3 - 2 - 1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Gaich. All. F. Inzagh i ...Il difensore polacco, ex del Torino, salterà la sentitissima trasferta contro la Juventus causa squalifica. Fatale il giallo in Benevento-Fiorentina.Kamil Glik è stato ammonito nel primo tempo di Benevento-Fiorentina ed era diffidato. Fallo evitabile e giallo molto ingenuo rimediato dall’esperto difensore polacco, che a causa di questo cartellino ...