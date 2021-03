Belgio | il ct Martinez incorona Lukaku | “Miglior attaccante al mondo”

Leggi su sportface

(Di domenica 14 marzo 2021) Roberto, commissario tecnico del, ha parlato di Romelue del valore attuale dell’dell’Inter. “Ho apprezzato molto il suo scontro con Ibrahimovic nel derby – ha spiegato il ct a La Dèrniere Heure – Romelu era pronto per quel tipo di sfida, ha segnato e poi si è ripetuto anche nel derby successivo. E’ un segnale di quale grande autostima abbia.” L’allenatore dei Diavoli Rossi però si spinge anche oltre: “Sì, per meè il più forte del. In realtà lo dico dal 2016, altrimenti non avrei fatto spendere tutti quei soldi all’Everton. I gol li ha sempre fatti, ma in questa stagione è ancora più importante per il gioco e la manovra della squadra.” SportFace.