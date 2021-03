Belen Rodriguez | dopo la separazione fa il gesto magnanimo | ecco cosa ha fatto

(Di sabato 13 marzo 2021)ha deciso di scendere in campo, unimportante nei confronti di una vecchia fiamma in difficoltà(Instagram)Tiene banco il queste ore la la situazione di Fabrizio Corona, tornato suo malgrado al centro dell’attenzione nuovamente per le beghe giudiziarie che lo vedono protagonista. L’imprenditore siciliano, infatti, dovrà tornare in carcere, almeno secondo quanto stabilito dalla Procura che segue le sue vicende legali. Corona, infatti, dovrebbe scontare ancora più di due anni di carcere, ma gli erano stati concessi qualche tempo fa gli arresti domiciliari. Ad oggi, però, per lui si profila nuovamente l’incubo del carcere. Cosi le immagini cruente da casa sua, pubblicate su Instagram, con il taglio sul braccio auto procuratosi, e l’arrivo delle forze ...

Maurizio Costanzo elogia un gesto di: "E' stato ammirevole" In televisione si può dire tutto e il contrario di tutto. C'è chi bestemmia al GF Vip, chi accende una qualche polemica in uno dei tanti salotti di Barbara d'...La carta d'identità di Rudy Zerbi suonerebbe un po' così: età 52 anni; altezza 1,84 metri; peso 74 chili; segni particolari "severissimo". Professore di Amici ormai da tempi immemori, il temutissimo ...A spezzare una lancia nei confronti del 46enne sono in molti, tra cui la sua attuale fiamma Asia Argento e l'indimenticata Belen Rodriguez. «Ho pianto tanto», ha ammesso Belen Rodriguez parlando ...In questi giorni, stanno facendo molto scalpore le immagini dell'arresto di Fabrizio Corona lacerato dalle ferite. Chi lo conosce, infatti, è sceso in Le immagini strazianti dell'arresto di Fabrizio C ...