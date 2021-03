Belen Rodriguez a C’è Posta Per Te parla del suo fidanzato (non era ancora incinta) (Di domenica 14 marzo 2021) Belen Rodriguez ieri sera è stata fra le ospiti dell’ultima puntata di C’è Posta Per Te nel blocco dedicato a Luciana Littizzetto che, come sempre, ha ironizzato sulle destinatarie delle sue lettere chiedendo loro consigli di bellezza e su come essere sensuali su Instagram. HO VOLATO Belen#CePostaPerTe pic.twitter.com/jQ3WsC91K4 — ? ? ? ? (@DMFemme ) March 13, 2021 Fra i tanti botta e risPosta, Belen Rodriguez ha anche parlato di Antonino Spinalbese, suo attuale compagno: “Perché ho fidanzati con una certa continuità? Perché sono fortunata, mi corteggiano. Quindi quando mi lascio, arrivano… E qualcuno mi piace sempre. Antonino mi fa impazzire, altrimenti non ci starei. L’ho conosciuto in quel periodo dell’anno dove fra un ... Leggi su biccy (Di domenica 14 marzo 2021)ieri sera è stata fra le ospiti dell’ultima puntata di C’èPer Te nel blocco dedicato a Luciana Littizzetto che, come sempre, ha ironizzato sulle destinatarie delle sue lettere chiedendo loro consigli di bellezza e su come essere sensuali su Instagram. HO VOLATO#CePerTe pic.twitter.com/jQ3WsC91K4 — ? ? ? ? (@DMFemme ) March 13, 2021 Fra i tanti botta e risha ancheto di Antonino Spinalbese, suo attuale compagno: “Perché ho fidanzati con una certa continuità? Perché sono fortunata, mi corteggiano. Quindi quando mi lascio, arrivano… E qualcuno mi piace sempre. Antonino mi fa impazzire, altrimenti non ci starei. L’ho conosciuto in quel periodo dell’anno dove fra un ...

