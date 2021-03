Belen piange per Corona | si stanno accanendo

Leggi su solodonna

(Di sabato 13 marzo 2021) La bellaRodriguez recentemente è intervenuta in favore di Fabrizio. L’argentina ha rivelato di essere molto dispiaciuto per quello che sta accadendo all’ex re dei paparazzi, e tramite il suo profilo Instagram ha lanciato una petizione. Recentemente Fabriziodopo aver scoperto di dover tornare in carcere ha tentato il suicidio. Attualmente l’ex re dei paparazzi si trova in ospedale, ed in sua difesa oltre ai Articolo completo: dal blog SoloDonna