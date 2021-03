Belen: incidente choc a C’è Posta per Te | capezzoli in diretta | Foto (Di domenica 14 marzo 2021) Belen Rodriguez, ospite di Maria De Filippi a C’è Posta per te, ha scioccato tutti i presenti e il pubblico da casa, scoprendosi un po’ troppo. Ecco cosa è successo Belen Rodriguez-Political24Luciana Littizzetto manda la Posta a Belen L’ultima puntata di C’è Posta per Te è iniziata con il botto e protagonista della prima storia è proprio lei, Luciana Littizzetto. La cabarettista, conduttrice, attrice e doppiatrice è una carica esplosiva di pura comicità e proprio per questo Maria De Filippi l’ha voluta come ospite per la conclusione del noto programma di Canale 5. La Littizzetto ha chiesto di mandare la Posta a quattro personaggi televisivi molto noti: Belen Rodriguez, la coppia Veronica Peparini-Andreas Muller e il volto più noto di ‘Uomini e Donne’, ... Leggi su political24 (Di domenica 14 marzo 2021)Rodriguez, ospite di Maria De Filippi a C’èper te, ha scioccato tutti i presenti e il pubblico da casa, scoprendosi un po’ troppo. Ecco cosa è successoRodriguez-Political24Luciana Littizzetto manda laL’ultima puntata di C’èper Te è iniziata con il botto e protagonista della prima storia è proprio lei, Luciana Littizzetto. La cabarettista, conduttrice, attrice e doppiatrice è una carica esplosiva di pura comicità e proprio per questo Maria De Filippi l’ha voluta come ospite per la conclusione del noto programma di Canale 5. La Littizzetto ha chiesto di mandare laa quattro personaggi televisivi molto noti:Rodriguez, la coppia Veronica Peparini-Andreas Muller e il volto più noto di ‘Uomini e Donne’, ...

zazoomblog : Belen: incidente choc a C’è Posta per Te capezzoli in diretta Foto - #Belen: #incidente #Posta #capezzoli - giadacristina : @marcole___ Me li immagino già I titoloni di domani. 'incidente sexy per Belen' oppure 'Belen incanta tutti con un look vedo non vedo' ahaha - hznll28 : RT @TrashAmmme: Spoiler ecco in anteprima le pagine dei giornali di domani: 'Attenzione! ?? Incidente Hot per Belen durante la puntata di C… - crazybitchinher : RT @TrashAmmme: Spoiler ecco in anteprima le pagine dei giornali di domani: 'Attenzione! ?? Incidente Hot per Belen durante la puntata di C… - That_BlackBxxx : RT @TrashAmmme: Spoiler ecco in anteprima le pagine dei giornali di domani: 'Attenzione! ?? Incidente Hot per Belen durante la puntata di C… -