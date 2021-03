Beautiful | anticipazioni 13 marzo 2021 | lite tra Brooke e Ridge

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 13 marzo 2021)13con un nuovo colpo di scena perche dovrà affrontare verità e nuovi litigi inaspettati. Steffy racconta la verità aTrama nuova puntata13con dei colpi di scena molto interessanti, che portano man mano verso il concretizzarsi del piano di Liam. Ma come prima cosa facciamo un piccolo passo indietro, per vedere dove eravamo rimasti. Come sappiamo Thomas è in guerra aperta per riprendere Hope dalla sua parte e costruire con lei una vera e propria famiglia. La Logan è stata messa in guardia dal marito Liam e dalla madre, chiedendole di stare attenta all'uomo che ha una vera e propria ossessione per lei. Dall'altra parte, nelle puntate ...