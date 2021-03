Basta correnti, il ciclone Letta rivolterà il Pd (Di sabato 13 marzo 2021) Le fazioni sono destinate a rimodellarsi. Il nuovo leader è un riformista di centro e prodiano. La sinistra zingarettiana in difficoltà Leggi su quotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Le fazioni sono destinate a rimodellarsi. Il nuovo leader è un riformista di centro e prodiano. La sinistra zingarettiana in difficoltà

Ospedale, FI: 'Le divisioni nel PD rischiano di compromettere gli equilibri nella Sanità Livornese' ...e il forte scontro che si sta palesando all'interno del PD Nazionale e la forte aria di "correnti ... Non ci basta leggere rassicurazioni a mezzo stampa, abbiamo bisogno di impegni ufficiali e certezze. ...

Le fazioni sono destinate a rimodellarsi. Il nuovo leader è un riformista di centro e prodiano. La sinistra zingarettiana in difficoltà