Basket: rinviata la sfida tra Dinamo Sassari e Trento, casi di Covid-19 tra i sardi e quarantena imposta (Di sabato 13 marzo 2021) L’ombra del Covid-19 si abbatte sulla Dinamo Sassari. Il club sardo, infatti, ha comunicato quest’oggi il riscontro di positività, non meglio precisate in termini numerici, all’interno del gruppo squadra, proprio alla vigilia del match contro la Dolomiti Energia Trentino. Proprio la sfida tra Sassari e Trento è stata rinviata a data da destinarsi, con comunicato della Lega Basket Serie A a ufficializzare il tutto. A seguito delle disposizioni dell’ATS Sardegna, peraltro, la Dinamo si vede prescritto un periodo di quarantena di 10 giorni. Una simile evenienza porrebbe il club nell’impossibilità di giocare le partite di Champions League a Bamberg e ancora di campionato in casa dell’Happy Casa Brindisi, poste in ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) L’ombra del-19 si abbatte sulla. Il club sardo, infatti, ha comunicato quest’oggi il riscontro di positività, non meglio precisate in termini numerici, all’interno del gruppo squadra, proprio alla vigilia del match contro la Dolomiti Energia Trentino. Proprio latraè stataa data da destinarsi, con comunicato della LegaSerie A a ufficializzare il tutto. A seguito delle disposizioni dell’ATS Sardegna, peraltro, lasi vede prescritto un periodo didi 10 giorni. Una simile evenienza porrebbe il club nell’impossibilità di giocare le partite di Champions League a Bamberg e ancora di campionato in casa dell’Happy Casa Brindisi, poste in ...

