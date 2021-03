Bari, Ryanair condannata a rimborsare un padre che perse la laurea del figlio a causa di 12 ore di ritardo del volo (Di sabato 13 marzo 2021) Un padre aveva perso la cerimonia di laurea del figlio al Politecnico di Milano a causa del ritardo di un volo Ryanair. Dopo due anni la compagnia è stata condannata a rimborsare il genitore. La storia, riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno, risale al 2019. Il 10 settembre di due anni fa il padre del laureando sarebbe dovuto partire dall’aeroporto Karol Wojtyla di Bari alle 6.30 con volo FR4659 direzione Orio al Serio. Ma l’aereo è decollato solo alle 19.17, con 12 ore di ritardo. Troppo tardi per assistere alla proclamazione. Ora il giudice di pace del Tribunale di Bari, Marilia Binelli, ha emesso una sentenza di condanna per danni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Unaveva perso la cerimonia didelal Politecnico di Milano adeldi un. Dopo due anni la compagnia è statail genitore. La storia, riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno, risale al 2019. Il 10 settembre di due anni fa ildelndo sarebbe dovuto partire dall’aeroporto Karol Wojtyla dialle 6.30 conFR4659 direzione Orio al Serio. Ma l’aereo è decollato solo alle 19.17, con 12 ore di. Troppo tardi per assistere alla proclamazione. Ora il giudice di pace del Tribunale di, Marilia Binelli, ha emesso una sentenza di condanna per danni ...

