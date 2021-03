Barella è super | sarà capitano E Mancini lo esalta | Può diventare la stella dell' Europeo

(Di sabato 13 marzo 2021) Il quotidiano rimarca il pensiero di Rastelli , ex tecnico di: 'Nicolò è Dunga con i piedi di Rui Costa'. Ma quanto vale? Certamente più dei 45 milioni spesi dall'Inter per ...

Inter Dipendenza

Il quotidiano rimarca il pensiero di Rastelli , ex tecnico di: 'Nicolò è Dunga con i piedi di Rui Costa'. Ma quanto vale? Certamente più dei 45 milioni spesi dall'Inter per ...La donna èobesa con seri problemi di circolazione. E stare su una sorta didi trasporto per tanti giorni potrebbe compromettere la situazione. A raccontare il calvario che apprendiamo ...La sfida tra i... Inter, super Barella contro la Bosnia L’Italia ieri sera ha battuto la Bosnia, sfornando una prestazione di livello, mentre l’Inter non può che essere contenta della prestazione...Conte vince un altro scontro diretto e ha finito gli esami più duri per la laurea scudetto; Gasperini perde ma non demerita: con il Real Madrid dovrà però rischiare di più ...