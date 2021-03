Ballardini | “L’Udinese al momento è tra le più forti in Italia Nel finale avremmo potuto vincerla”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 14 marzo 2021) Il tecnico del Genoa, Davideha commentato il pareggio interno contro. Queste le parole del tecnico: “Il Genoa ha giocato una buona partita contro una squadra importante per qualità e forza. Fare una buona partita contro una squadra importante è sempre un grande merito, siamo soddisfatti della prestazione., quando difende, lo fa con tutti i suoi giocatori, ed è difficile trovare spazio. Devi essere bravo ad allargarli e a cercare la palla per gli attaccanti o per l’inserimento dei centrocampisti.ha concesso poco o nulla all’Inter, al Milan. È paragonabile alle piùdel nostro campionato in questo”. Solo con l’Inter qualcosa non ha funzionato: a questa squadra ha dato grande maturità tattica.“Si valuta la prestazione, oggi abbiamo ...