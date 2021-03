Avatar | il film maggiore incasso nella storia?

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 13 marzo 2021), ildel 2009 sulla battaglia tra umani e creature native su una luna aliena, è pronto a riprendere il titolo didi maggiordi tutti i tempi dopo una nuova uscita in Cina. Quanto ha incassato? Il, del regista James Cameron, ha incassato circa 3,5 milioni di dollari venerdì nel paese, ha detto Walt Disney Co. in una dichiarazione. Ciò lo pone appena al di sotto dei 2,97 miliardi di dollari totali raccolti da Avengers: Endgame, che Disney ha rilasciato nel 2019. La Cina La Cina è il mercato cinematografico più performante dalla pandemia. Con i cinema riaperti da diversi mesi, ilocali in particolare stanno godendo di alcune delle vendite al botteghino più forti di sempre.vs Titanic Il ...