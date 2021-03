Autocertificazione marzo 2021 | ecco il modulo da scaricare

(Di sabato 13 marzo 2021) Alice Torri La nuova stretta decisa dal governo Draghi per arginare la diffusione del coronavirus in Italia, con l’inserimento in “zona rossa” di gran parte delle Regioni d’Italia, fa tornare d’attualità il tema dell’, cioè quel documento da compilare ed esibire durante gli spostamenti. Come al solito, è necessario compilare ilnella sua interezza, inserendo nome e Improntaunika.it - Upday News.

Advertising

Adnkronos : #Autocertificazione marzo 2021, il pdf da compilare - Adnkronos : Autocertificazione marzo 2021, scarica il modulo - AleAlfa73 : RT @Adnkronos: #Autocertificazione marzo 2021, il pdf da compilare - lvoir : RT @frau101_f: #Autocertificazione Sono tornata ?? - GazzettaDelSud : ?? Ecco l'#autocertificazione | Il documento necessario per gli spostamenti e le visite ai congiunti in fascia… -

Ultime Notizie dalla rete : Autocertificazione marzo

E con la nuova serrata torna anche l'per il mese di2021 ( qui il pdf editabile ), necessaria per gli spostamenti e le visite ai congiunti in fascia rossa e arancione. IL ...2021: IL LINK PER IL DOWNLOAD DEL MODULO Il documento sarà da tenere con se ogni qual volta vi dovrete spostare all'interno o all'esterno del comune di residenza, e si potrà ...Concorezzo. Da lunedì Concorezzo, come tutti i Comuni della Lombardia, entra in zona rossa. Rispetto alla zona arancione rinforzata, questo significa che gli spostamenti anche all'interno del Comune ( ...La nuova stretta decisa dal governo Draghi per arginare la diffusione del coronavirus in Italia, con l’inserimento in “zona rossa” di gran parte delle ...