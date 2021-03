' Attenta Roma | Chelsea e Manchester United su Mancini'

(Di sabato 13 marzo 2021)- Le ottime prestazioni, i gol e la sua leadership inevitabilmente non sono passate inosservate agli occhi delle big. Gianlucasta probabilmente giocando la sua miglior stagione in ...

Gianluca Mancini sta probabilmente giocando la sua miglior stagione in carriera , diventando uno dei pilastri delladi Paulo Fonseca. E adesso il difensore è finito nel mirino dei top club ...RDS 100% Grandi Successi è da semprea sostenere con la sua grande visibilità cause sociali ... l'incontro dei leader a fine ottobre adovrebbe favorire decisioni coraggiose da parte della ...ROMA - Le ottime prestazioni, i gol e la sua leadership inevitabilmente non sono passate inosservate agli occhi delle big. Gianluca Mancini sta probabilmente giocando la sua miglior stagione in carrie ...1 Secondo il Daily Express Manchester United e Chelsea vogliono Gianluca Mancini, difensore 24enne in scadenza nel 2024 con la Roma. FONTE: calciomercato.com ...