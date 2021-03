Atletica | Ihemeje salta 17 26 nel triplo in Arkansas | quarto italiano di sempre indoor

sportface2016 : #Atletica, Emmanuel #Ihemeje salta 17.26 nel triplo in Arkansas: quarto italiano di sempre al coperto e standard pe… - orumeena : RT @atleticaitalia: #atletica triplo: l’azzurro Emmanuel Ihemeje exploit a 17,26 negli Usa ???? super progresso del 22enne bergamasco, che v… - ImClod : RT @atleticaitalia: #atletica triplo: l’azzurro Emmanuel Ihemeje exploit a 17,26 negli Usa ???? super progresso del 22enne bergamasco, che v… - pmfersini : RT @atleticaitalia: #atletica triplo: l’azzurro Emmanuel Ihemeje exploit a 17,26 negli Usa ???? super progresso del 22enne bergamasco, che v… - atleticaitalia : #atletica triplo: l’azzurro Emmanuel Ihemeje exploit a 17,26 negli Usa ???? super progresso del 22enne bergamasco, c… -

Il giovane azzurro Emmanuelè atterrato a 17,26 nel salto triplo a Fayetteville, in Arkansas, vincendo nella finale dei campionati Ncaa indoor. Per il 22enne bergamasco dell'Estrada, ...L'leggera bergamasca sbanca anche negli Stati Uniti A mettersi in luce sulle pedane dell' NCAA è stato Emmanuel, giovane promessa del salto triplo orobico.Arriva un risultato di spicco dagli Stati Uniti. Il giovane azzurro Emmanuel Ihemeje è atterrato a 17,26 nel salto triplo a Fayetteville, in Arkansas, vincendo nella finale dei campionati Ncaa indoor.FAYETTEVILLE - Sprazzi di Italia alle finals della Division 1 dell'NCAA, che si stanno svolgendo a Fayetteville, in Arkansas. [gara in corso - qui la diretta] Emmanuel Ihemeje - portacolori della legg ...