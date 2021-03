Atalanta, tre sms al campionato e al Real. Muriel, ora un’altra magia a Madrid (Di sabato 13 marzo 2021) L’Atalanta manda tre sms a campionato e Champions, liquidando lo Spezia con i gol di Pasalic e Muriel: il primo con SuperMario, che si ripresenta titolare con una doppietta, il secondo con il capolavoro di Muriel, il terzo con la quindicesima vittoria in campionato che sposta la bilancia in casa (8 a 7) e lancia un segnale alle rivali per l’Europa che dovranno scendere in campo ancora per la 27a giornata. E un po’ anche al Real, con il sottotitolo: ‘Lasciateci giocare in undici’… Il risultato è la fotografia di una supremazia tecnica netta, ma non dice tutto sulla partita, che non è stata una passeggiata, come del resto nessuno immaginava. L’esame di Italiano è stato duro, complicato per poco più di cinquanta minuti, almeno finchè Pasalic ha concluso una bella triangolazione con Maehle ... Leggi su bergamonews (Di sabato 13 marzo 2021) L’manda tre sms ae Champions, liquidando lo Spezia con i gol di Pasalic e: il primo con SuperMario, che si ripresenta titolare con una doppietta, il secondo con il capolavoro di, il terzo con la quindicesima vittoria inche sposta la bilancia in casa (8 a 7) e lancia un segnale alle rivali per l’Europa che dovranno scendere in campo ancora per la 27a giornata. E un po’ anche al, con il sottotitolo: ‘Lasciateci giocare in undici’… Il risultato è la fotografia di una supremazia tecnica netta, ma non dice tutto sulla partita, che non è stata una passeggiata, come del resto nessuno immaginava. L’esame di Italiano è stato duro, complicato per poco più di cinquanta minuti, almeno finchè Pasalic ha concluso una bella triangolazione con Maehle ...

