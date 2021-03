Atalanta | sorridi | perché è fondamentale il rientro di Pasalic – ANALISI TATTICA

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 marzo 2021) La duttilità e la capacità di occupare l’area disono una risorsa ritrovata per l’di Gasperini nella lotta per la Champions League Il successo dell’contro lo Spezia è certamenteper la corsa Champions, ma anche per il ritorno al gol (anzi, due) di: il croato l’anno scorso era una risorsaper Gasperini, un giocatore che assicurava duttilità e tante reti (ben nove). Questa stagione finora è stata molto sfortunata per lui, caratterizzata da tanti problemi fisici che lo hanno tenuto a lungo fuori. Con l’ex Milan in campo, la Dea acquisisce più incisività e soluzioni offensive dentro l’area di rigore. Per quanto nominalmentesia trequartista (e a volte addirittura mediano), i suoi compiti sono soprattutto ...