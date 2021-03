Atalanta, Pasalic: “Avevo bisogno del gol. Real Madrid? Se giocheremo in 11…” (Di sabato 13 marzo 2021) Non solo Luis Muriel nella vittoria dell'Atalanta sullo Spezia nell'anticipo serale di Serie A del venerdì. Una doppietta di Mario Pasalic ha contribuito al 3-1 finale contro i liguri. Due reti che sanno tanto di liberazione per il centrocampista classe 1995 reduce da alcuni mesi tra alti e bassi. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il croato ha commentato la sua prova con uno sguardo anche al prossimo impegno di Champions League contro il Real Madrid.Pasalic: due gol e testa al Real Madridcaption id="attachment 1107065" align="alignnone" width="586" Atalanta Pasalic (getty images)/caption"Son contento di essere tornato anche al gol. Ne Avevo bisogno dopo l'infortunio ed ora posso dire che mi sento ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 marzo 2021) Non solo Luis Muriel nella vittoria dell'sullo Spezia nell'anticipo serale di Serie A del venerdì. Una doppietta di Marioha contribuito al 3-1 finale contro i liguri. Due reti che sanno tanto di liberazione per il centrocampista classe 1995 reduce da alcuni mesi tra alti e bassi. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il croato ha commentato la sua prova con uno sguardo anche al prossimo impegno di Champions League contro il: due gol e testa alcaption id="attachment 1107065" align="alignnone" width="586"(getty images)/caption"Son contento di essere tornato anche al gol. Nedopo l'infortunio ed ora posso dire che mi sento ...

