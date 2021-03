Astrazeneca, Salvini: “Gli insegnanti non vogliono vaccinarsi perché hanno paura. Stop al terrorismo” (Di sabato 13 marzo 2021) Anche Matteo Salvini, leder della Lega, invita a tenere bassi i toni di allarmismo per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca, finito nell'occhio del ciclone a causa del lotto sospeso dall'Aifa per accertamenti in seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 marzo 2021) Anche Matteo, leder della Lega, invita a tenere bassi i toni di allarmismo per quanto riguarda il vaccino, finito nell'occhio del ciclone a causa del lotto sospeso dall'Aifa per accertamenti in seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : LA FURBATA DEI POLITICI-AVVOCATI Non esercitano la professione da anni, ma in molti hanno ricevuto la dose di Astra… - fisco24_info : AstraZeneca, Salvini: 'No terrorismo a reti unificate': Il leader della Lega: 'Giusto approfondire, ma terrorismo è… - orizzontescuola : Astrazeneca, Salvini: “Il 10% degli insegnanti non vuole vaccinarsi perchè. Stop al terrorismo” - PetrazzuoloF : RT @evamarghe: Vi informo che se per caso avanzano vaccini di #AstraZeneca beh io ci sono insieme a me mio marito e mia suocera 86 anni pur… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #Salvini su #AstraZeneca: giusto approfondire su eventuali reazioni ai #vaccini, ma il terrorismo a reti unificate è un… -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca Salvini Il mondo teatro della battaglia sul vaccino ... che nel luglio del 2019, partecipando alla cena ufficiale con Vladimir Putin, Conte, Salvini e Di ... Moderna e AstraZeneca. Si tratta di una serie di siti web e campagne mirate sui social che puntano ...

Covid, ultime notizie. Usa, somministrati oltre 100 milioni di vaccini Basta con i dpcm si passa ai decreti con il coinvolgimento del Parlamento", ha aggiunto Salvini. ... AstraZeneca, Ema: allergie gravi tra possibili effetti vaccino " A seguito della valutazione di ...

AstraZeneca, Salvini: "No terrorismo a reti unificate" Adnkronos Il mondo teatro della battaglia sul vaccino Sfida geopolitica a tutto campo che vede competere Stati e case farmaceutiche, democrazie e autarchie. Il mondo post-Covid sarà diverso da quello conosciuto fin qui ...

La presunzione di innocenza del vaccino Il magistrato di Siracusa che guida l'inquedsta sulle morti "sospette" ha aperto il fascicolo ed è andato a vaccinarsi con AstraZeneca: bisogna avere fiducia. Anche nel paese in cui a tutti è simpatic ...

... che nel luglio del 2019, partecipando alla cena ufficiale con Vladimir Putin, Conte,e Di ... Moderna e. Si tratta di una serie di siti web e campagne mirate sui social che puntano ...Basta con i dpcm si passa ai decreti con il coinvolgimento del Parlamento", ha aggiunto. ..., Ema: allergie gravi tra possibili effetti vaccino " A seguito della valutazione di ...Sfida geopolitica a tutto campo che vede competere Stati e case farmaceutiche, democrazie e autarchie. Il mondo post-Covid sarà diverso da quello conosciuto fin qui ...Il magistrato di Siracusa che guida l'inquedsta sulle morti "sospette" ha aperto il fascicolo ed è andato a vaccinarsi con AstraZeneca: bisogna avere fiducia. Anche nel paese in cui a tutti è simpatic ...